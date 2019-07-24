الفيفا يفرض الإيقاف على الليبيري موسى بيليتي لمدة عشرة أعوام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء فرض الإيقاف لمدة عشرة أعوام على موسى بيليتي الرئيس السابق للاتحاد الليبيري للعبة، بسبب مخالفات مالية.

وأدين بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، باختلاس أموال الفيفا، حسب ما أوضحه الاتحاد الدولي.

وكانت تحقيقات قد بدأت بعد أن كشفت مراجعة حسابات الاتحاد الليبيري عن عمليات تحويل من وإلى كيانات يمتلكها بيليتي وعائلته، حسب ما ذكره الفيفا.

كذلك فرضت على بيليتي غرامة مالية قيمتها 500 ألف فرنك سويسري (507 ألاف و300 دولار).

وكان بيليتي قد أعلن قبل أيام أنه سيحتج على قرار الفيفا بالإشراف على الإدارة التشغيلية للكاف اعتبارا من أول آب/أغسطس المقبل وحتى 31 كانون ثان/يناير 2020 .