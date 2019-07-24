دي ليخت يبدأ مشواره مع يوفنتوس بهدف عكسي

تواجد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، ضمن تشكيل السيدة العجوز الأساسي لأول مرة، في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان، المقامة حاليًا ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وشهدت الدقيقة 10 من بداية المباراة، تسجيل دي ليخت لهدف عكسي عن طريق الخطأ في مرماه، تقدم به إنتر ميلان في المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة التحضيرية للفريقين بالصين.

وسجل مدافع اليوفي الجديد، الهدف العكسي بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى لإنتر ميلان، وصلت إلى داخل منطقة الستة ياردة، لترتطم بأقدام دي ليخت ويضعها في مرماه.

وانتقل المدافع البالغ من العمر 19 عامًا للسيدة العجوز قادمًا من أياكس أمستردام، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.

وشارك دي ليخت، كبديل في الدقيقة 63، على حساب ليوناردو بونوتشي، خلال مباراة فريقه السابقة أمام توتنهام، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بنتيجة (3-2).