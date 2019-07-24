كلوب يحدد نهج ليفربول بعيدًا عن "الأموال المجنونة"

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنَّ فريقه مازال نشطًا في سوق الانتقالات، لكنَّه اعترف بأنَّ النادي غير قادر على إنفاق "أموال مجنونة".

ولم يُبرم ليفربول أي تعاقدات كبيرة لتدعيم تشكيلة الفريق هذا الصيف، باستثناء المدافع الهولندي الشاب فان دين بيرج.

لكن كلوب، أشار إلى أنه غير قلق بشأن نقص الإنفاق في ليفربول، ويصر على أنه سعيد لإيجاد حلول ضمن تشكيلة الفريق الحالية.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": "هذا ليس سهلًا.. قلت في العام الماضي إن تطوير الفريق ليس بالأمر السهل، بالمال المجنون، يمكنك دائمًا القيام بذلك، حسنًا، أنت تدفع كل ما تريد، ثم يكون ذلك ممكنًا".

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وأوضح مدرب ليفربول "نحن لسنا كهذه الأندية. لا يمكننا القيام بذلك، نحن أثرياء حقًا، ولكن لا يمكننا أن نفعل ما تفعله بعض الفرق الأخرى".

وأضاف "يتعين علينا إيجاد حلول خلال الموسم، نعم، تجد أحيانًا الحل في سوق الانتقالات، لست مضطرًا إلى تسمية اللاعبين، كما يعلم الجميع، لكن بخلاف ذلك، عليك أن تجد الحلول على أرض التدريب وهذا ما نقوم به الآن".

وأردف كلوب "ما زلنا نبحث عن لاعبين جدد، لكنها لن تكون فترة انتقالات كبرى، سنرى ما الذي نفعله، وإذا لم نفعل شيئًا في النهاية فسيكون لأسباب مختلفة".

وأتم "في نافذة الانتقالات، يتعين عليك بناء فريق تعتقد أنه الأقوى لدخول الموسم، لكني لديّ هذا الفريق بالفعل.. إذا استطعنا أن نجلب شخصًا آخر يجعل ذلك أفضل، سنرى، لكن إذ لم يكن الأمر كذلك، فإن هذا الفريق موجود بالفعل".