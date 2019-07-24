صفقة مهاجم ميلان تضيع من موناكو

تعثرت محاولات نادي موناكو الفرنسي في تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، أندريه سيلفا.
وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن أندريه سيلفا لن ينتقل إلى موناكو، بعدما ألغى زيارته لنادي الإمارة الفرنسية لإجراء الفحوصات الطبية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المهاجم البرتغالي تخلف عن الفحوصات الطبية بسبب ركبته.
ولفتت إلى أن أندريه سيلفا (23 عاما) قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف إشبيلية الإسباني، علما بأن آخر ظهور له في الملاعب خلال آخر 10 دقائق بمباراة الفريق الأندلسي كان ضد ديبورتيفو آلافيس يوم 4 أبريل/ نيسان الماضي.
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