شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر محاولات الأهلي لخطف صفقة محمد عواد من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مسئولو النادي الأهلي، مفاجأة كبرى بالدخول فى مفاوضات مع النادي الإسماعيلي لضم الحارس الواعد محمد عواد، وخطفه قبل الانتقال بشكل رسمى لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ويكشف الخليج 365، سر محاولات النادي الأهلي خطف صفقة محمد عواد من الزمالك، رغم عدم الدخول فى الصفقة منذ فترة طويلة، حيث يكمن السر فى محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء الأساسى بالوقت الحالى.

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علم "الخليج 365"، أن محمد الشناوى تلقى عروضا خارجية للرحيل عن الأهلي فى الميركاتو الصيفى بمبالغ مالية كبيرة، لذا يدرس مسئولو القلعة الحمراء، التعاقد مع حارس بديل تحسبا لرحيل الشناوي وخوض تجربة احتراف خارجى وتم الاستقرار على محمد عواد ليكون هذا الحارس.

وأشار الخليج 365 فى وقت سابق لمكالمة هاتفية جمعت محمود الخطيب رئيس الأهلي مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي منذ ساعات، تضمنت الاتفاق على عقد جلسة خاصة فى منزل بيبو للتفاوض بخصوص صفقة محمد عواد وكذلك محمود متولى مدافع الدراويش الذى يسعى النادي الأحمر لضمه لصفوفه فى التنقلات الحالية.

ووفقا لمصادر مطلعة داخل الأهلي، أبدى مسئولو الإسماعيلي ترحيبا بإبرام الصفقة المنتظرة، حال الوصول لاتفاقات مناسبة فى الأيام القادمة، عقب الجلسة المنتظرة بين رئيسى الناديين، والتى ستتضمن كذلك انتقال لاعبين من القلعة الحمراء لصفوف الدراويش.