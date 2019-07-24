شكرا لقرائتكم رسميا.. باسم مرسى ينتقل إلى الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك ليصبح الصفقة الرابعة للفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى النادى الحربى تعاقده مع مهاجم الزمالك الذى وقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى الانتاج الحربى، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.

وكان مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، طلب التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

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وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، واستطاع إحراز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس.