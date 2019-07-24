شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد يتقدم بنتيجة 12-11 بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم منتخب شباب كرة اليد على منتخب صربيا بنتيجة 12-11 بعد مرور 25 دقيقة من المواجهة التى تجمعهما فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى أسبانيا .
ويحاول منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل الزحف إلى اللعب مع الكبار والوصول إلى المربع الذهبى .
ونجح منتخب شباب اليد فى المونديال، فى تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة اليد يتقدم بنتيجة 12-11 بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.