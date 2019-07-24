شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد يتقدم بنتيجة 12-11 بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب شباب كرة اليد على منتخب صربيا بنتيجة 12-11 بعد مرور 25 دقيقة من المواجهة التى تجمعهما فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى أسبانيا . Advertisements

ويحاول منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل الزحف إلى اللعب مع الكبار والوصول إلى المربع الذهبى .

ونجح منتخب شباب اليد فى المونديال، فى تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .