شكرا لقرائتكم فشل انتقال وليد حسن إلى طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت صفقة انتقال وليد حسن لاعب فريق المصرى البورسعيدى إلى طلائع الجيش، بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادى للصفقة.

وغادر اللاعب معسكرطلائع الجيش المقام حاليا فى الإسماعيلية، استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الحالى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن طلائع الجيش نجح فى التعاقد مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

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وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39