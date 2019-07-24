شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم وأمل دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الثامنة مساء اليوم موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الأسبوع الـ 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بملعب بتروسبورت.

موعد مباراة الزمالك



موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى يتزامن مع موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقرر إقامتها فى نفس التوقيت بملعب برج العرب ضمن الأسبوع نفسه.

ترقب جماهيرى لموعد مباراة الزمالك



تترقب الجماهير المصرية بشغب كبير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى وكذلك الأهلي والمقاولون، بعدما أصبحت مواجهات الليلة قريبة من حسم لقب الدوري المصري الممتاز، وفقا للنتائج المنتظرة فى المباراتين.

سيناريوهات مباراة الزمالك والإسماعيلى



حال انتهاء مباراة الزمالك والإسماعيلي، بخسارة الأبيض أو التعادل سيتم تتويج الأهلي بطلا للدوري المصري رسميا، بينما حال انتهائها بفوز أبناء ميت عقبة وخسارة الأحمر أمام المقاولون العرب سيتم تأجيل حسم صاحب اللقب لحين إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل، فى ختام مسابقة الدوري المصري.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك



قبل انطلاق مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الثامنة مساءا، يتمسك الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدوري المصري بالموسم الحالى بتحقيق الفوز على الدراويش، وانتظار سقوط الأهلي أمام المقاولون، بعدما تأزم موقف القلعة البيضاء بالتعادل المخيب أمام الجونة فى المباراة الأخيرة بنتيجة 2/2 يوم الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

أوباما يغيب عن مباراة الزمالك والإسماعيلى



مباراة الزمالك والإسماعيلي تشهد غياب يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء بعدما قررت لجنة المسابقات إيقافه برفقة محمد الجزار مدافع الجونة لمدة 3 مباريات مع تغريم كل منهما 5 ألاف جنيه بسبب المشاجرة التى اندلعت بينهما فى مباراة الزمالك والجونة.

دوري أبطال أفريقيا يزيد سخونة مباراة الزمالك



كما تشهد مباراة الزمالك والإسماعيلى سعى القلعة البيضاء لتحقيق هدف آخر من وراء الفوز على الدراويش وهو حسم المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسبة القادمة، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول الترتيب العام للدوري المصري برصيد 69 نقطة متأخرا عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمي، وحال فوز الأبيض سيصل للنقطة 72 ليتفوق على بيراميدز ويضمن المشاركة فى النسخة الجديدة لدوري الأبطال بجانب الأهلي الذى ضمن احتلال أحد المركز المؤهلة للبطولة القارية.