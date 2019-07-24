شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يواصل دراسة أوضاع مسابقتي القسمين الثاني والثالث الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قررت اللجنة المكلفة من الاتحاد المصرى لكرة القدم بدراسة أوضاع مسابقتي القسمين الثاني والثالث للموسم الجديد مواصلة عملها يوم الأحد المقبل لاستعراض كافة الأفكار المطروحة أمامها.

كما تقرر ضم المستشار جمال الحديدي رئيس نادي شبان المسلمين بقنا إلى عضوية اللجنة بعد اعتذار المهندس محمود الشامي.

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وتضم اللجنة كلاً من محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية، حيث تعقد أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة لمناقشة وضع تصور لشكل دورى القسم الثانى والثالث فى المواسم المقبلة.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.