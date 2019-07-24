شكرا لقرائتكم منتخب مصر يطيح بصربيا من كأس العالم لليد بالهدف القاتل 30/ 29... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب شباب كرة اليد، إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم فى إسبانيا بعد الفوز على صربيا بنتيجة 30/ 29 في المواجهة التى جمعتهما فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم فى إسبانيا. Advertisements انتهى الشوط الأول بنتيجة 15 / 14 لصالح أحفاد الفراعنة فى شوط شهد تألق ملحوظ لنجوم المنتخب و خاصة اللاعب محسن رمضان . وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .

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