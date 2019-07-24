شكرا لقرائتكم رباعي أهلاوي على مائدة الإسماعيلي في الصفقة التبادلية المنتظرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مفاوضات ناديي الأهلي والإسماعيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، بخصوص الصفقة التبادلية المنتظر إبرامها بين الناديين فى الميركاتو الصيفى الحالى، عرض أسماء 4 لاعبين من القلعة الحمراء، للانتقال لصفوف الدراويش.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائى محمد عواد ومحمود متولى، لاعبا الإسماعيلى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وحال إتمام الصفقة سيقوم النادي الأحمر بسداد قيمة مالية كبيرة بخلاف انتقال بعض لاعبيه لصفوف الدراويش.

Advertisements

كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، عرض أسماء 4 لاعبين من الأهلي على مسئولي الإسماعيلي للحصول على خدماتهم خلال صفقة انتقال عواد ومتولى للقلعة الحمراء، والرباعى هم علي لطفي وأحمد علاء وأحمد الشيخ وعمرو جمال.

ويعقد مسئولو نادي الأهلي والإسماعيلي، جلسة مفاوضات خلال ساعات، لحسم مصير الصفقة المنتظرة بين الناديين وتحديد أسماء اللاعبين المقرر تبادلها وكذلك القيمة المالية التى سيحصل عليها مسئولو القلعة الصفراء لإتمام الصفقة التبادلية.