شكرا لقرائتكم كيف يحدد الأهلي ومحمد عواد مصير دونجا مع الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب محمود عبد العاطى دونجا، لاعب وسط الزمالك، المعار لصفوف الإسماعيلي، حسم مصيره النهائى بالموسم الكروى الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أصبح مرتبط بمصير محمد عواد حارس مرمى الدراويش وتحديد وجهته القادمة ما بين الزمالك والأهلي.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات مكثفة بين الزمالك والإسماعيلى لحسم صفقة محمد عواد، وكان دونجا سيبقى مع الدراويش حال إتمام الصفقة بنجاح، لكن دخول النادي الأهلي فى صفقة الحارس، أعاد الحسابات من جديد، حيث سيكون انتقاله لصفوف القلعة الحمراء، بمثابة إعلان رحيل دونجا عن الإسماعيلى وعدم تجديد إعارته.

ويترقب نادي مصر المقاصة، حسم مصير دونجا، لتحديد إمكانية ضمه من عدمه للنادي الفيومي، خلال الميركاتو الصيفي الجارى، حيث أصبح لاعب الزمالك، ضمن القائمة المرشحة لتدعيم المقاصة فى الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت مع الإسماعيلي خلال الموسم الحالى، ليصبح أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة الدراويش.

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ويغيب دونجا عن قائمة الإسماعيلى فى مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم، حيث ضمن قائمة الدراويش كلا من:-

حراسة المرمى : محمد فوزى ومحمد مجدى

خط الدفاع : محمد مجدى وباهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأسامه إبراهيم وأحمد أيمن وطارق طه.

خط الوسط :عماد حمدى ومحمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد بيومى ومدحت فقوسة وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو وحازم مرسى.