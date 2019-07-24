شكرا لقرائتكم تعرف على هدافى منتخب مصر لليد فى مباراة صربيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب شباب كرة اليد إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا، عقب الفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16، منتظراً الفائز من لقاء النرويج و البرازيل . و تألق لاعبى الفراعنة و خاصة اللاعب محسن رمضان افضل لاعب فى المباراة وهداف اللقاء برصيد 7 أهداف . و يرصد "اليوم السابع" بالأرقام هدافى شباب اليد فى لقاء صربيا كالتالى : محسن رمضان .. 7 أهداف . خالد وليد .. 6 أهداف Advertisements حسن وليد .. 5 أهداف عمر سامى.. 3 أهداف عمر خالد ..3 أهداف أحمد هشام .. هدفان عبد العزيز إيهاب .. هدفان سيف الدرع .. هدفان

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