شكرا لقرائتكم كل الزمالك بيقول يارب الأهلي يخسر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك مع الإسماعيلى، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى المصري الممتاز، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، حيث يدخل الزمالك المباراة وهو يرفع شعار "حسبة برما" خاصة بعد أن تعادل مع الجونة فى مواجهة الأسبوع الثالث والثلاثون، والتى أقيمت الاحد الماضى، وأصبح رصيد الزمالك 69 نقطة ، فى المركز الثالث، كما هو، بفارق 5 نقاط عن الأهلى المتصدر صاحب الـ 74 نقطة .

ومازال الزمالك يسعى للفوز فى المواجهتان المتبقيان فى مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى و الأهلى يومى الأربعاء و الأحد، على أن يسقط الأهلى أمام المقاولون.

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ويتمنى الزمالك بخلاف فوزه فى اللقاء أن يتعثر الأهلى أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها اليوم الاربعاء ، حتى يضمن الأبيض إكمال المنافسة مع الأحمر على لقب الدورى هذا الموسم .

وفى حال فوز الاهلى على المقاولون يتوج رسميا ببطولة الدورى دون النظر إلى نتيجة مباراة القمة المقرر لها الاحد المقبل امام الزمالك ، حيث يتبقى للأهلى مباراتان فقط الأولى أمام المقاولون و الثانية أمام الزمالك ، وحال فوز الأهلى على المقاولون يكون توج رسميا ببطولة الدورى .

فوز الزمالك على الاسماعيلى و الأهلى يرفع رصيده الى 75 نقطة ، وحال خسارة الأهلى امام المقاولون والزمالك يتوقف رصيده عند النقطة 74 ، وبذلك يكون الزمالك بطل الدورى ، ولكن تعادل الزمالك او خسارته يضيع عليه اللقب ، مقابل تتويج الاحمر، وبذلك ينتظر الزمالك تعثر الأهلى أمام المقاولون ليضمن البقاء فى المنافسة على درع الدورى هذا الموسم