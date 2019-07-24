شكرا لقرائتكم رسميا.. كهربا يوقع لـ"أفيس" البرتغالى والنادى يطلب بطاقته الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع محمود كهربا لاعب نادى الزمالك رسميا على عقود انضمامه لفريق أفيس البرتغالى لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

واخطر الاتحاد البرتغالى لكرة القدم نظيره المصرى بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية الخاصة به.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.

ولعب أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، دوراً كبيراً فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.