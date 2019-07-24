شكرا لقرائتكم "بلاش يا عبد الله" .. تكشف سر ابتعاد السعيد عن الزمالك بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، سر تجميد صفقة انتقال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، رغم سعى القلعة البيضاء للتعاقد مع اللاعب فى أكثر من مناسبة خلال المواسم الأخيرة.

وأوضحت المصادر، حدوث اتفاق بين مسئولي الزمالك وعبد الله السعيد، قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، لإتمام الصفقة بعد البطولة، لكن حدثت تطورات جديدة أدت لتجميد المفاوضات بعدما أبدى اللاعب رغبة فى عدم إتمام الصفقة.

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وأضافت المصادر، أن عبد الله السعيد، تلقى نصائح من مقربين بعدم الانتقال لصفوف الزمالك، حيث سيتعرض لانتقادات لاذعة حال حدوث ذلك بخلاف تعرضه لضغوط كبيرة، تجعله غير قادر على العطاء بالشكل المطلوب حيث ستنتظر جماهير الأهلي فشله للتقليل من انتقاله للقلعة البيضاء بينما ستترقب جماهير ميت عقبة تألقه للرد على الأهلاوية بخصوص الصفقة مما سيجعله تحت ضغط كبير.

وشددت المصادر، على أن عبد الله السعيد، تراجع عن فكرة الانتقال للزمالك وأصبح خارج حسابات القلعة البيضاء، ولم يذكر اسمه فى إطار الصفقة التبادلية بين الأبيض وبيراميدز المنتظر إبرامها وفقا لتأكيدات أبناء ميت عقبة ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمى عن تفاصيل الصفقة واللاعبين المنتظر انتقالهما بين الناديين.