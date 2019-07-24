شكرا لقرائتكم الدقيقة 55.. منتخب يد الفراعنة يحافظ على تقدمه على منتخب صربيا ويقترب من التأهل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ منتخب شباب كرة اليد على تقدمه بعد مرور 55 دقيقة بنتيجة 27/ 24 من المواجهة التى تجمعه مع المنتخب الصربي، فى إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم المقامة فى أسبانيا.

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 15 / 14 لصالح أحفاد الفراعنة فى شوط شهد تألق ملحوظ لنجوم المنتخب و خاصة اللاعب محسن رمضان .

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ويسعى منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل الزحف إلى اللعب مع الكبار، والوصول إلى المربع الذهبى .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .