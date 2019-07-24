محسن رمضان يحصل على لقب أفضل لاعب فى مباراة صربيا...

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جدة - عمرو شويل توج محسن رمضان، لاعب المنتخب الوطنى لشباب كرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و صربيا فى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى أسبانيا.
وتأهل منتخب مصر على حساب صربيا بعد الفوز بنتيجة 30 / 29 إلى دور ربع النهائى لكأس العالم .
ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 وتحقيق العلامة الكاملة .
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .
وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
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