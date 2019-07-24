شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الفيفا يتابع فترات القيد فى جميع الدوريات العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيتابع فترات القيد خلال الفترة المقبلة فى مختلف الدوريات العربية.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن هناك ملاحظات على وجود بعض التجاوزات فى القيد لبعض الاتحادات العربية، خلال كونجرس الاتحاد الدولي، الذى أقيم فى باريس خلال شهر يونيو الماضى.

طلب مسئولو الفيفا خلال الكونجرس الذى عقد بباريس، ضرورة الإلتزام بتعليمات القيد والمواعيد المحددة للقيد وعدم الخروج عنها.