شكرا لقرائتكم مدافع الرائد السعودي يقترب من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمد عطوة مدافع فريق الرائد السعودي، على أبواب فريق الزمالك بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي في ظل رغبة النادي الأبيض في تدعيم دفاعاته.

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وفتح مسؤولي القلعة البيضاء، باب المفاوضات مع اللاعب في الفترة الماضية، وحصل النادي الأبيض على موافقة اللاعب من قبل على الانتقال للقلعة البيضاء ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة بين اللاعب ومسؤولي النادي الأبيض لحسم كافة الأمور.

ودخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع الثنائي أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري مدافعا فريق بيراميدز للتعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الدفاع في الموسم المقبل وذلك بجانب محمد الشبيني مدافع حرس الحدود.