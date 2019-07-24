شكرا لقرائتكم فراعنة اليد يتقدمون على صربيا بعد انتهاء الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة مصر و صربيا فى مونديال شباب كرة اليد بتفوق المنتخب المصرى بنتيجة 15 / 14 فى إطار دور الـ16 بكأس العالم المقام فى إسبانيا.

فرض منتخب مصر سيطرته فى الشوط الأول منذ إنطلاق اللقاء وسط محاولات من المنتخب الصربى فى المحافظة على تقليل فارق النقاط، لاسيما و إنهم يمتلكون حارس قوى .

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.