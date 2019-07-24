شكرا لقرائتكم الأهلي يغري الإسماعيلي بـ 50 مليون جنيه لشراء متولى وعواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، لـ"الخليج 365" كواليس المفاوضات الدائرة بين القلعة الحمراء، والنادي الإسماعيلي لحسم صفقة الثنائى المدافع محمود متولى والحارس محمد عواد، لاعبا الدراويش.

أوضحت المصادر أن مسئولي النادي الأهلي يسعوا لإغراء الإسماعيلي للموفقة على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، من خلال تقديم عرض مالى كبير للظفر بخدمات اللاعبان، مؤكدا أن القيمة المالية للعرض الأحمر تصل لـ 50 مليون جنيه للحصول على اللاعبان بخلاف انتقال لاعبين من الأهلي لقلعة الدراويش على سبيل الإعارة.

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وكشفت المصادر، عن أن عرض الأهلي لشراء محمود متولي منفردا وصل لـ 10 ملايين جنيه وكان هناك مفاوضات لزيادة المبلغ وبعد دخول محمد عواد طرفا فى الصفقة سيتم رفع قيمة العرض المادية لتصبح قرابة 50 مليون جنيه بخلاف لاعبين على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء للإسماعيلي.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة مفاوضات مع مسئولي الإسماعيلي، لحسم مصير الصفقة المنتظرة بين الناديين وتحديد أسماء اللاعبين المقرر تبادلها وكذلك القيمة المالية التى سيحصل عليها الدراويش لإتمام الاتفاق.