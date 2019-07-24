شكرا لقرائتكم الرائد يوقع مخالصة مالية مع بانغورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع مخالصة مالية مع المهاجم الغيني، إسماعيل بانغورا، وذلك عقب عودته من فترة الإعارة التي قضاها مع نادي الباطن في النصف الثاني من الموسم الفائت.

وانتقل بانغورا (34 عاماً) إلى الرائد في فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2015-2016، واستطاع المساهمة ببقاء الفريق في دوري المحترفين السعودي بعد فوزه على الباطن في ملحق الصعود والهبوط بمجموع المباراتين.

وفي موسم 2016-2017 حقق اللاعب الغيني أفضل أرقامه مع الفريق عندما سجل 18 هدفاً في الدوري، وواصل مشواره مع الفريق الموسم اللاحق والذي شهد استمراره في الدوري بعد فوزه بمباراة الملحق.

وسجل بانغورا هدفين بقميص الرائد في النصف الأول من الموسم الماضي، وذهب بنظام الإعارة إلى الباطن، لكنه لم يسجل مع الفريق "السماوي" أهدافاً، ولم يستطع المساهمة ببقائه في دوري المحترفين موسماً رابعاً.