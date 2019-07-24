بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي كورة اون لاين Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف كورة ستار الاسطورة بث مباشر الزمالك Zamalek، جماهير القلعة البيضاء على موعد مع المباراة قبل الأخيرة لفريقها في بطولة الدوري العام لهذا الموسم حين يلتقي مع الدراويش سامبا الكرة المصرية نادي الاسماعيلي في لقاء مهم بدرجات متفاوتة تتناسب درجة أهميته عكسيا مع تحقيق النادي الأهلي لنتيجة ايجابية في لقائه أمام المقاولين والذي يُلعب في نفس التوقيت.

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يلا شوت الزمالك بث مباشر kora live، بث مباشر مباراة الزمالك كورة اون لاين| بث مباشر الزمالك والاسماعيلي كورة ستار الزمالك بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم كورة لايف يوتيوب، وعن تضاربات الصحافة حول مصير خالد جلال المدير الفني للزمالك في نهاية الموسم وان المدرب القادم سيكون حسام البدري رئيس بيراميدز المستقيل مؤخرا تحدثت مصادر في النادي أن خالد جلال يتعامل مع تلك الأخبار بنوع من التجاهل أنه يصب تركيزه الكامل على مبارتي النادي المقبلتين اليوم أمام الاسماعيلي والأحد أمام الأهلي.

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