ّ”قناة الهلال يوتيوب” مباراة الهلال وأودينيزي ودياً اليوم الثلاثاء 24-7-2019 .. الزعيم...

ينتظر عشاق نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم والكرة السعودية، المواجهة الودية الهامة التي تقام مساء اليوم، وذلك بين نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، ونظيره نادي أودينيزي الإيطالي الأول لكرة القدم، في واحدة من المباريات الودية الهامة والتي تقام ضمن معسكر نادي الهلال السعودي المقام في النمسا.

وخاض نادي الهلال السعوي عدد من المباريات الودية في الفترة الأخيرة، حيث نجح في تحقيق الفوز في كافة المباريات الودية التي أقيمت على معسكر الزعيم، وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد، والذي سوف ينطلق في الأيام القليلة المقبلة، بعدما حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول المباريات.

ويحاول نادي الهلال في الوقت الحالي العودة لسكة البطولات في الكرة السعودية، وذلك بعدما غاب عن منصات التتويج في الفترة الماضية، حيث فشل الزعيم في تحقيق أي بطولة في الموسم المنصرم، بعدما خسر لقب الدوري السعودي لصالح نادي النصر.

موعد مباراة الهلال وأودينيزي ودياً اليوم

مباراة الهلال وأودينيزي ودياً ، سوف تقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في معسكر نادي الهلال السعودي، وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة نادي الهلال على يوتيوب.