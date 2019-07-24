مباراة الهلال وأودينيزي اليوم الثلاثاء 24 / 7 / 2019 ودياً في معسكر الزعيم – الهلال ينهي...

يواصل نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، استعداداته الحالية في معسكره المقام في النمسا، تحت قيادة المدير الفني الجديد لنادي الهلال، حيث يخوض الزعيم السعودي مباراتين ودياً اليوم الأربعاء، وذلك أمام نادي نادي بريني، والتي انتهت بفوز الهلال بسبعة أهداف لهدف ودياً في مواجهة شهدت مشاركة كافة لاعبي الفريق.

ويسعى نادي الهلال السعودي إلى الوقوف على الحالة الفنية والبدنية لكافة اللاعبين الجدد والقدامي في الفريق، من أجل إنهاء استعدادات الفريق للدوري السعودي والذي سوف ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة في شهر أغسطس، حيث أقام الزعيم معسكره في النمسا وخاض العديد من المباريات الودية.

وتمكن نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، من احتلال وصافة الدوري السعودي في الموسم الكروي الماضي، وذلك بفارق نقطة عن نادي النصر السعودي الذي حقق الدوري.

وسوف يخوض نادي الهلال السعودي أولى مبارياته الرسمية، أمام نادي أهلي جدة السعودي في الفترة المقبلة، وذلك في دور ال 16 بدوري أبطال آسيا، ثم الدخول في منافسات الدوري السعودي ومنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.