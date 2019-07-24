المجري ميلاك يفجر مفاجأة برقم قياسي في مونديال السباحة

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فجر المجري الشاب كريستوف ميلاك مفاجأة الأربعاء باحرازه ذهبية سباق 200 م فراشة في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، محطما في طريقه الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأميركي الأسطورة مايكل فيلبس منذ عام 2009.

وسجل إبن الـ19 ربيعا 1:50.73 دقيقة، متفوقا على الرقم الذي سجله فيلبس (1:51.51 د) في بطولة العالم عام 2009 في روما.

وتفوق ميلاك الذي أضاف ذهبية الـ200 م الى فضية الـ100 م عام 2017 في بودابست، على بطل النسختين الماضيتين الجنوب إفريقي تشاد لو كلو الذي اكتفى بالمركز الثالث (1:54.15 د)، فيما كانت الفضية للياباني دايا سيتو (1:53.86 د).

وكان لو كلو مرشحا لمواصلة سيطرته على سباق 200 م فراشة باحرازه اللقب للمرة الثالث تواليا، ورفع رصيده بالمجمل الى 5 ألقاب عالمية الى جانب فضيته في 200 م فراشة عام 2015 في قازان.

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وفي سباق 800 حرة، توج الإيطالي غريغوريو بالترينييري بلقبه العالمي الثالث.

وبعد أن نال فضية السباق عام 2015 في قازان الروسية وبرونزية النسخة الماضية عام 2017 في بودابست، نجح الإيطالي البالغ 24 عاما والفائز بذهبية 1500 م حرة في أولمبياد ريو 2016، في احراز لقبه العالمي الأول لهذه المسافة، والثالث في مسيرته بعد لقبي 1500 م حرة في 2015 و2017.

وقطع بالترينييري المسافة بزمن 7:39.27 دقيقة، محطما الرقم القياسي الأوروبي، فيما جاء النروجي هنريك كريستيانسن ثانيا (7:41.28 د) والفرنسي دافيد أوبري ثالثا (7:42.08 د).

وفي المقابل، اكتفى الإيطالي الآخر غابرييلي ديتي، الفائز بهذا السباق عام 2017، بالمركز الخامس أمام الصيني سون يانغ الذي كان يمني النفس باستعادة اللقب الذي توج به أعوام 2011 و2013 و2015، ورفع رصيده الى 12 ذهبية عالمية.