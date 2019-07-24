شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ..باسم مرسى ينتقل للإنتاج الحربى معارا لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى الإنتاج الحربى مع باسم مرسى مهاجم الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق
ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى الانتاج الحربي ، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق .
وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.
وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، واستطاع إحراز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.
ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.
وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس.
وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا
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