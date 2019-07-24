شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والمقاولون والزمالك والإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباراتان فى مسابقة الدورى، حيث يلتقى الأهلى مع المقاولون فى الثامنة من مساء اليوم بالجولة الثالثة والثلاثون، كما يلتقى الزمالك فى نفس التوقيت مع الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية.

وقبل المباراتين نرصد أهم المعلومات عن المواجهتين المهمتين اليوم..

ما نتائج تاريخ مواجهتى الزمالك والإسماعيلى؟

التقى الفريقان 104 مرات قبل مباراة اليوم، حقق الزمالك الفوز فى 42 مباراة، بينما تغلب الدراويش فى 31، بينما جاء التعادل فى مثلهم.

سجل لاعبو الزمالك 121 هدفا مقابل 108 للاعبى الإسماعيلى.

ما أهمية المباراة للزمالك؟

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى المباراة أمام الدراويش، حيث يمنى النفس للفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة، أملا فى تعثر الأهلى أمام المقاولون، ومنح الأبيض فرصة للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

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ما موقف الزمالك فى بطولة الدورى؟

يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وينتظر الزمالك تعثر الأهلى أمام المقاولون، خاصة أن الأبيض تأزم موقفه فى الصراع على اللقب، بعد التعادل أمام الجونة فى المباراة السابقة.

ما تاريخ مواجهات الأهلى مع المقاولون؟

التقى الأهلى مع المقاولون العرب فى 71 مواجهة قبل لقاء اليوم، فاز الأحمر فى 49 مباراة، مقابل 7 للمقاولون، أما التعادل فحسم 15 لقاء، وسجل لاعبو الأهلى 122 هدفا فى المقاولون، مقابل 40 هدفا لذئاب الجبل.

ماذا يريد الأهلى من مباراة المقاولون؟

يبحث الأهلى عن الفوز أمام المقاولون فى مباراة اليوم، خاصة أن الفوز يمنح الأهلى لقب الدورى هذا الموسم دون الانتظار لنتيجة المباراة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل.

ما موقف الأهلى فى بطولة الدورى؟

يقع الأهلى فى صدارة المسابقة برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف، و5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث حتى الآن.