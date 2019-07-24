ماذا سيفعل محمود جابر فى المواجهة رقم 20 مع الإسماعيلى ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة ستجمع الإسماعيلى مع الزمالك مساء اليوم المقبل باستاد بتروسبروت بمؤجلات الأسبوع الــ27 لبطولة الدورى المحلى. وعلى خلفية ذلك ، نستعرض ارقام محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى بمسابقة الدورى والذى تولى تدريب الدراويش فى ولايتين. Advertisements الولاية الأولى كانت خلال الفترة من 28 سبتمبر 2011 وحتى 20 مايو 2012، قاد خلالهم الفريق فى 14 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر فى 3 مباريات. الولاية الثانية الحالية بدأت فى 26 أبريل من العام الحالى وقاد الفريق حتى الأن فى 5 لقاءات حقق فيهم الفريق الانتصار بمواجهة واحدة وتعادل فى ثلاث لقاءات وخسر مباراة وحيدة. وتعد مباراة الزمالك لمحمود جابر هى رقم 20 له فى قيادة الدراويش ،فهل ينجح فى تحقيق نتيجة إيجابية ؟

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