شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 45 دقيقة.. شباب اليد يتقدمون على صربيا فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب كرة اليد فى التقدم على صربيا بنتيجة بعد مرور 45 دقيقة بنتيجة 24/ 20 من المواجهة التى تجمعهما فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم فى إسبانيا .

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15 / 14 لصالح أحفاد الفراعنة فى شوط شهد تألق ملحوظ لنجوم المنتخب و خاصة اللاعب محسن رمضان .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل الزحف إلى اللعب مع الكبار و كسر خطوة فى الوصول إلى المربع الذهبى .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .