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اتحاد اليد يكافئ اللاعبين بـ"لوحة شرف" بعد التأهل لربع نهائي مونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اتحاد كرة اليد على مكافأة لاعبى منتخب شباب كرة اليد بـ لوحة شرف  لكل لاعب تحمل صورته و معلومات عنه عقب التأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام بأسبانيا ، عبر الصفحة الرسمية للإتحاد على " فيس بوك " .

تأهل منتخب شباب كرة اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 .

و تضم قائمة شرف المنتخب كلا من اللاعبين ، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

و يرصد المعلومات التى رصدها إتحاد اليد عن كل لاعب كالتالى :

ياسر محمد
ياسر محمد

 

أحمد راضى
أحمد راضى

 

أحمد هشام
أحمد هشام

 

جلال خورشيد
جلال خورشيد

 

حازم ممدوح
حازم ممدوح

 

حسن وليد
حسن وليد

 

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خالد وليد
خالد وليد

 

سيف الدرع
سيف الدرع

 

شهاب عبد الله
شهاب عبد الله

 

عبد الرحمن حميد
عبد الرحمن حميد

 

عبد الرحمن طه
عبد الرحمن طه

 

عبد العزيز إيهاب
عبد العزيز إيهاب

 

عمر خالد
عمر خالد

 

عمر سامى
عمر سامى

 

محسن رمضان
محسن رمضان

 

محمد الأزهرى
محمد الأزهرى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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