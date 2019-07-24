شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكافئ اللاعبين بـ"لوحة شرف" بعد التأهل لربع نهائي مونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اتحاد كرة اليد على مكافأة لاعبى منتخب شباب كرة اليد بـ لوحة شرف لكل لاعب تحمل صورته و معلومات عنه عقب التأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام بأسبانيا ، عبر الصفحة الرسمية للإتحاد على " فيس بوك " .

تأهل منتخب شباب كرة اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 .

و تضم قائمة شرف المنتخب كلا من اللاعبين ، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

و يرصد المعلومات التى رصدها إتحاد اليد عن كل لاعب كالتالى :



ياسر محمد



أحمد راضى



أحمد هشام



جلال خورشيد



حازم ممدوح



حسن وليد

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خالد وليد



سيف الدرع



شهاب عبد الله



عبد الرحمن حميد



عبد الرحمن طه



عبد العزيز إيهاب



عمر خالد



عمر سامى



محسن رمضان