شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. سعد حسنى يطالب الجبلاية بإيقاف قيد الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب سعد حسنى لاعب الإسماعيلى السابق، اتحاد الكرة بشكل رسمى، من أجل إيقاف قيد فريق الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

اتحاد الكرة كان رفض قبول تظلم مسئولى نادى الإسماعيلى، ضد قرار لجنة شئون اللاعبين، بأحقية سعد حسنى، فى الحصول على كل مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة التى قضاها مع الدراويش، وأصدر اتحاد الكرة قرارًا برفض التظلم شكلاً وموضوعا، ليصبح مسئولو الإسماعيلى مطالبين بسداد مبلغ 497 ألف جنيه، مستحقات مالية متأخرة لصالح سعد حسنى ظهير أيمن الفريق السابق.

وانضم سعد حسنى لصفوف الإسماعيلى فى عهد مجلس الإدارة السابق، برئاسة العميد محمد أبو السعود، وتحت قيادة أحمد حسام ميدو، وقرر الرحيل بعدما أبدى المجلس الحالى برئاسة إبراهيم عثمان تخفيض قيمة عقده.



