شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى.. عماد يحرس المرمى وجمعة فى الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتشبث الفارس الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

تعادل الزمالك مع الجونة، صعب مهمته نحو التتويج بدرع الدورى رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث تجمد الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 32 نقطة، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 9 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 62 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.

ويحتاج الأبيض إلى حصد الثلاث نقاط من الدراويش حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة لكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى، ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال، خاصة أن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة، خاصة أن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة الدراويش بتشكل مكون من..

عماد السيد فى حراسة المرمى

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد محمود عبد العزيز وأمامهما فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم

وفى خط الهجوم: عمر السعيد.