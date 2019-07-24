شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القسمين الثاني والثالث باتحاد الكرة تواصل عملها الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المكلفة من الاتحاد المصري لكرة القدم بدراسة أوضاع مسابقتي القسمين الثاني والثالث للموسم الجديد مواصلة عملها يوم الأحد المقبل لاستعراض كافة الأفكار المطروحة أمامها . كما تقرر ضم المستشار جمال الحديدي رئيس نادي شبان المسلمين بقنا إلى عضوية اللجنة بعد اعتذار المهندس محمود الشامي. Advertisements وتضم اللجنة كلاً من محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية، حيث تعقد أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة لمناقشة وضع تصور لشكل دورى القسم الثانى والثالث فى المواسم المقبلة.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

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