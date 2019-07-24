شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون لفرق صغيرة أحرجوا الكبار فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهات ربما تحسم تحديد بطل مسابقة الدورى، سواء بفوز الأهلى أمام المقاولون وإعلان تتويجه رسميا بالبطولة، أو التعادل أو الهزيمة، ووقتها يكون للزمالك فرصة للمنافسة من جديد على اللقب المحلى.

وقد تعثر الزمالك خلال مسيرته فى بطولة الدورى، حيث خاض 32 مباراة، فاز فى 20 وتعادل فى 13 بينما خسر 3 مباريات، ليجمع 69 نقطة من إجمالى المباريات التى خاضها.

وتعادل الزمالك أمام الجونة إيجابيا بهدفين لكل منهما، ليتعثر طريقه فى المنافسة على اللقب.

وفى رحلة الدورى وقف مدربون لفرق صغيرة أمام الأندية الكبرى، فكانوا ندا قويا ومنافسا شرسا، فتعادل الزمالك مع المقاولون بقيادة عماد النحاس، ومع الإنتاج بقيادة مختار مختار.

النحاس يخطف نقطتين من الزمالك

نجح عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون فى خطف نقطتين من الزمالك فى الجولة الخامسة والعشرين فى المباراة التى جمعتهما، مارس الماضى، ليعطل مسيرة الأبيض نحو المنافسة على اللقب.

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سجل الأهداف محمود الونش وطارق حامد للزمالك، بينما سجل للمقاولون عبد الوهاب إسماعيل وأحمد على.

مختار يتعادل مع الأبيض

واستطاع مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى حرمان الزمالك من نقطتين أيضا فى مشواره، حيث تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل منهما، بالمباراة التى كانت مؤجلة من الجولة الـ31 من بطولة الدورى، أحرز الأهداف خالد بوطيب للزمالك ومعاذ الحناوى للإنتاج.

أبناء ميت عقبة يتعادلون مع الجونة

كما التقى فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة مع الزمالك فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، أحرز الأهداف طارق حامد ومحمود عبد العزيز للزمالك، بينما سجل للجونة أحمد ياسر ريان، ومحمود الشبراوى.

ويعد رضا شحاتة أحد لاعبى الأهلى السابقين، ومعه فى الجونة حسام غالى مدير الكرة بالفريق، كما أن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى، الذى انتهت إعارته للجونة.