شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إتحاد اليد : فخور بشباب اليد وطموحاتنا ليس لها حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد على تهنئة لاعبي منتخب الشباب والجهاز الفني بقيادة طارق محروس، بعد التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم المقامة حاليا في اسبانيا، عقب الفوز على صربيا 30-29 بعد مباراة قوية.

وأكد نصر أنه فخور بهذا الجيل من اللاعبين الذي يعطي الأمل في مستقبل كرة اليد المصرية، خاصة وأن مصر مقبلة على استضافة بطولة العالم للرجال في يناير 2021، مضيفا أن المستوى الذي يقدمه لاعبو المنتخب يدعونا جميعا للفخر، مشيرا إلى أن ما ذلك لم يأت من فراغ وإنما نتاج عمل كبير من الجهاز الفني بقيادة طارق محروس ومجلس الإدارة الذي يولي اهتماما كبيرا للمنتخبات الوطنية.

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وأضاف نصر أن طموحات منتخب الشباب في المونديال لا سقف لها وأن التأهل إلى دور الثمانية خطوة جديدة نحو هدف آخر وهو الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة العالم.

تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب: مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، طارق محروس مديرا فنيا، هانى الفخرانى مدربا مساعدا، عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، محمد سليمان مديرا إداريا ومحللا للأداء الفني. وتضم قائمة اللاعبين: عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد. جدير بالذكر أن منتخب اليد فاز بمبارياته الخمس في دور المجموعات، حيث فاز على استراليا 44-17، وعلى نيجيريا 47-30، وعلى السويد 32-22، وعلى كوريا 38-36، وأخيرا على فرنسا 37-32.