سوبر كورة يكشف سر ابتعاد عبدالله السعيد عن الزمالك فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، سر تجميد صفقة انتقال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، رغم سعى القلعة البيضاء للتعاقد مع اللاعب فى أكثر من مناسبة خلال المواسم الأخيرة. عبد الله السعيدوكان عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز اقترب من الرحيل عن فريقه والانضمام للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك بسبب السياسة الجديدة التى يتبعها نادى بيراميدز فى النزول بمعدل قيمة عقود لاعبي الفريق الأول بداية من الموسم المقبل. Advertisements لمعرفة سر ابتعاد عبدالله السعيد عن الزمالك فى الموسم الجديد عبر سوبر كورة اضغط هنا

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