شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج لخالد جلال : إنجز أعمالك حتى لا تقع فى الفخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره الإسماعيلى فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة و العشرون من بطولة الدورى .

ويسعى خالد جلال لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، خاصة وأنه تعادل فى اخر مباراة امام الجونة بهدفين لكل فريق ، ونال انتقادات كبيرة على التشكيل الذى خاض به للقاء، خاصة من مرتضى منصور رئيس النادى .

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وقبل المباراة نرصد ما تقوله الأبراج لخالد جلال اليوم ..

خالد جلال – برج الحمل

خالد جلال المدير الفنى للزمالك من مواليد برج الحمل حيث أنه مواليد 12 أبريل 1967 وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الحمل اليوم " حاول أيها الحمل النشيط أن تنجز أعمالك في وقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك " ، انت ماتزال بحاجة الى تطوير نفسك كثيرا ، و ما فعلته لا يعد انجازا.

ويدخل الزمالك المباراة وهو فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة ، بينما يقع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 43 نقطة .