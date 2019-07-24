شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة لثنائى قلب دفاع الإسماعيلى لإحباط خطورة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر على عقد اجتماع منفرد مع باهر المحمدى ومحمد مجدى ثنائى قلب الدفاع قبل المباراة من أجل منحهما عدة نصائح التى من شأنها الحد من خطورة هجوم الزمالك.
ويلتقى الدراويش منافسه الزمالك، اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت فى إطار مؤجلات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المحلى.
وسبق للثنائى المذكور اللعب بقميص الزمالك، حيث انتقل المحمدى على سبيل الإعارة بينما انضم مجدى للفريق الأبيض قادما من المصرى البورسعيدى قبل أن يرتدى حاليا القميص الأصفر.
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