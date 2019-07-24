بالأرقام .. ماذا قدم شباب اليد أمام صربيا فى دور الـ 16 بالمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ، منتظرا الفائز من لقاء النرويج و البرازيل . و شهد اللقاء تألق ملحوظ للاعبى الفراعنة و خاصة اللاعب محسن رمضان هداف اللقاء برصيد 7 أهداف . و يرصد الخليج 365 بالأرقام هدافى شباب اليد فى لقاء صربيا كالتالى : محسن رمضان .. 7 أهداف . خالد وليد .. 6 أهداف Advertisements حسن وليد .. 5 أهداف عمر سامى.. 3 أهداف عمر خالد ..3 أهداف أحمد هشام .. هدفان عبد العزيز إيهاب .. هدفان سيف الدرع .. هدفان

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