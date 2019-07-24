سوبر كورة يكشف سر محاولات الأهلى لخطف صفقة محمد عواد من الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مسئولو النادى الأهلى مفاجأة كبرى بالدخول فى مفاوضات مع النادى الإسماعيلى لضم الحارس الواعد محمد عواد، وخطفه قبل الانتقال بشكل رسمى لصفوف نادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الحالى. ويكشف سوبر كورة، سر محاولات النادى الأهلى خطف صفقة محمد عواد من الزمالك، رغم عدم الدخول فى الصفقة منذ فترة طويلة، حيث يكمن السر فى محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء الأساسى بالوقت الحالى. لمعرفة سر محاولات الأهلى لخطف صفقة محمد عواد من الزمالك عبر سوبر كورة اضغط هنا

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