شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تسليم درع الدورى فى لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الأنظار فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء إلى استاد برج العرب لمتابعة مباراة الأهلي و المقاولون العرب و استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي ، وفى حالة فوز الأهلي على المقاولون سيتوج باللقب رسمياً دون إنتظار لمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي.

كشف مسئول باتحاد الكرة أنه فى حالة تتويج الأهلي باللقب وفوزه على المقاولون اليوم ،فلن يتم تسليم الدرع للأهلي فى لقاء الزمالك المقرر له الأحد المقبل فى ختام مباريات الدوري الممتاز للموسم ، ونفس الامر فى حالة فوز الزمالك بالدوري فلن يتم تسليمه فى لقاء القمة و سيتم تسليمه بعد إنتهاء الدوري.

التقى الزمالك و الإسماعيلي فى 104 مباراة قبل لقاء اليوم، حقق الزمالك الفوز فى 42 مباراة، بينما تغلب الدراويش فى 31، بينما جاء التعادل فى مثلهم ، سجل لاعبو الزمالك 121 هدفا مقابل 108 للاعبى الإسماعيلى.

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بينما التقى الأهلى مع المقاولون العرب فى 71 مواجهة قبل لقاء اليوم، فاز الأحمر فى 49 مباراة، مقابل 7 للمقاولون، أما التعادل فحسم 15 لقاء، وسجل لاعبو الأهلى 122 هدفا فى المقاولون، مقابل 40 هدفا لذئاب الجبل.