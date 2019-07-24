فيفا يتابع الاتحادات العربية بسبب تجاوزات القيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيتابع فترات القيد خلال الفترة المقبلة فى مختلف الدوريات العربية. وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك ملاحظات على وجود بعض التجاوزات فى القيد لبعض الاتحادات العربية، خلال كونجرس الاتحاد الدولى "فيفا" الذى أقيم فى باريس خلال شهر يونيو الماضى. وطلب مسئولو الفيفا خلال الكونجرس الذى عقد بباريس ضرورة الالتزام بتعليمات القيد والمواعيد المحددة للقيد وعدم الخروج عنها.

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