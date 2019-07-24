بالفيديو .. هدف مصر القاتل فى صربيا واحتفالات التأهل لدور الـ 8 لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: حقق منتخب الشباب لكرة اليد فوزاً مثيراً على صربيا 30-29 فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للشباب التى تستضيفها أسبانيا. توقف الفريق المصري عن التسجيل في الدقيقتين الأخيرتين من اللقاء، لينجح الصرب في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 29-29 قبل 30 ثانية فقط من نهاية المواجهة. ليأتي حسن وليد نجم مصر لتسجيل هدف الفوز قبل 3 ثوان فقط من نهاية المباراة.

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