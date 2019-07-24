الأهلي يتخذ خطوة رسمية بعد انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف عماد حلمي المدير المالي للنادي الأهلي، أن ناديه بصدد إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل المطالبة بالحصول على حقوق رعاية النادي في رعاية لاعبه السابق محمود حسن "تريزيجيه".

وكان تريزيجيه (24 عامًا) انتقل صباح اليوم إلى صفوف أستون فيلا قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي في صفقة لم تعلن عن قيمتها المالية.

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وأضاف المدير المالي للأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إجمالي ما سنحصل عليه حوالي 5% من قيمة صفقة انضمام تريزيجيه لأستون فيلا".

وأكدت تقارير صحفية أبرزها شبكة "سكاي" بنسختها الإنجليزية أن قيمة انتقال تريزيجيه تقدر بما يقرب من 8.5 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين يورو).

وتنص لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا"، على أن الأندية التي قامت برعاية اللاعبين قبل سن الـ23 عامًا لها نسبة من الانتقالات يدفعها الاتحاد الدولى، في حين أن تريزيجيه قضى تسع سنوات بين صفوف الناشئين والفريق الأول قبل أن يقرر الاحتراف في صيف 2016 بنادي إندرلخت البلجيكي.