تقرير.. الفراعنة في بريميرليج.. تريزيجيه يعيد تكرار سيناريو عمره 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بانضمام محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر إلى صفوف أستون فيلا الصاعد مؤخرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفع عدد المصريين المتواجدين في إنجلترا إلى 6 لاعبين منهم 4 ببريميرليج وهم محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد المحمدي (أستون فيلا) بخلاف الثنائي الناشط في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) أحمد حجازي لاعب وست بروميتش وسام مرسي نجم ويجان أتليتك.

صلاح انضم إلى ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي بعد موسم تألق خلاله بقميص الجيلاروسي سجل خلاله 15 هدفًا خلال 31 مباراة بالدوري بجانب هدفين بالدوري الأوروبي خلال 6 مباريات لعبها الفريق الإيطالي.

سبق صلاح إلى الدوري الإنجليزي لاعب خط الوسط محمد النني الذي اتم انتقاله إلى ملعب الإمارات في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2015/2016 قادمًا من بازل السويسري.

أحمد المحمدي تجول في صفوف الأندية الإنجليزية، فسبق لقائد المنتخب الوطني اللعب في صفوف سندرلاند، هال سيتي وأستون فيلا الذي انتقل إلي صفوفه مطلع موسم 2017/2018.

أحمد حجازي مدافع الأهلي الأسبق ضمن العناصر المصرية المتواجدة في صفوف أندية إنجلترا، فاللاعب المصري انضم إلى صفوف وست بروميتش ألبيون خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 إلا أنه هبط بفريقه إلى شامبيونشيب بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة فقط.

سام مرسي أحد أبرز اللاعبين المصريين الذين انضموا إلى صفوف أندية إنجلترا، فصاحب الـ27 عامًا بدأ في صفوف شباب وولفرهامبتون، انتقل بعدها إلى بورت فالي ثم شستر فيلد ومنها إلى ويجان ثم خرج إعارة لمدة موسم إلى بارنسلي قبل عودته إلى ويجان مجددًا.

ليست المرة الأولى التي يضم الدوري الإنجليزي -باختلاف مستوياته- أكثر من لاعب مصري بين صفوف أنديته، ولعل موسم 2008/2009 خير مثال على ذلك، حيث تواجد وقتها الرباعي أحمد حسام "ميدو" (ميدلسبره ثم ويجان إعارة)، عمرو ذكي (ويجان إعارة)، حسام غالي (توتنهام) ومحمد شوقي (مديلسبره) في أندية الصف الأول، كما تواجد المدافع الإنجليزي -من أصل مصري- آدم العبد في صفوف برايتون الذي كان ينشط في دوري البطولة الإنجليزية.

-ميدو، كان أحد عناصر كتيبة جاريث ساوثجيت المدير الفني لفريق ميدلسبره في ذلك الوقت، خاض معه 13 مباراة وسجل 4 أهداف قبل إعارته إلى ويجان أتليتك خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر.

شارك ميدو مع ويجان تحت قيادة ستيف بروس وسجل هدفًا في أولى مشاركاته بقميص ناديه الجديد في مرمى ليفربول لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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لاعب الزمالك الأسبق كان ضمن العناصر الاساسية في تشكيل بروس فوصلت إجمالي الدقائق التي شارك بها تحت قيادته 761 دقيقة خلال 12 مباراة بالدوري الإنجليزي.

بعد نهاية فترة إعارة ميدو في صفوف ويجان عاد بدوره إلى ميدلسبره ناديه الأصلي الذي قام بإعارته مرة أخرى إلى الزمالك لمدة 6 أشهر ومنها إلى وست هام يونايتد قبل إتمام رحيله بشكل نهائي إلى صفوف آياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر.

-عمرو ذكي، أحد اللاعبين المصريين الذي عاصروا حقبة 08/09 رفقة ميدو، فلاعب الزمالك الأسبق انتقل إلى ويجان مطلع الموسم على سبيل الإعارة.

شارك زكي بقميص ويجان في 32 مباراة بمختلف البطولات (29 بالدوري+ 3 مباريات بكأس الرابطة) سجل 11 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

-حسام غالي، قائد الأهلي المعتزل والذى سبق له خوض تجربة احترافية في الملاعب الإنجليزية مع ناديي توتنهام وديربي كاونتي.

خلال موسم 2008/2009 لعب غالي 6 أشهر بقميص توتنهام قبل رحيله إلى النصر السعودي.

بدأ غالي مشواره في الدوري الإنجليزي بالانضمام إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2005/2006، قضى في صفوفه حتى يناير 2008 لينضم إلى ديربي كاونتي على سبيل الإعارة، عاد بعدها إلى صفوف سبيرز استمر معه لمدة 6 أشهر ومنها انتقل إلى الدوري السعودي.

لعب غالى 36 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بمعدل 21 مباراة مع توتنهام و15 لقاءً مع ديربى كاونتي.

-محمد شوقي لاعب منتخب مصر المعتزل انتقل إلى صفوف ميدلسبره مطلع موسم 2007/2008 قادمًا من الأهلي، استمر في صفوفه لمدة موسمين ونصف رحل بعدها إلى قيصري سبور التركي.

زامل شوقي، ميدو في موسم 2008/2009، بفريق ميدلسبره وشارك لاعب المنتخب الوطني خلال تلك الفترة في 13 مباراة بالدوري (850 دقيقة)، مباراتين بكأس الرابطة ومباراة بكأس الاتحاد.