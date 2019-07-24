الخليج 365 يكشف.. لماذا ذهب صلاح إلى كينيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تواجد النجم المصري والمحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح في العاصمة الكينية "نيروبي" بعد زيارة قصيرة لدبي، ضمن أجازته السنوية بعد نهاية الموسم.

صلاح زار مؤخرًا دبي بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي شهدت تتويج المنتخب الجزائري باللقب.

وعلم الخليج 365 أن صلاح ذهب للعاصمة الكينية "نيروبي" كمحطة ترانزيت، ومنها لدولة أخرى وتحديدًا سيشل لاستكمال أجازته قبل التوجه إلى بريطانيا للانضمام لليفربول استعدادًا للموسم الجديد.

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ويغيب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول قبل بداية الموسم الجديد، والذي يقيمه الريدز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخاض ليفربول مباراتين وديتين أمام كل من بروسيا دورتموند وإشبيلية انتهت بخسارة الفريق الإنجليزي بواقع (3-2)، و(2-1) على الترتيب.

ومن المقرر أن يتواجد صلاح في معسكر ليفربول القادم والذي سيقام في فرنسا قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس درع الخيرية.

ويستعد ليفربول- بطل أوروبا في الموسم الماضي- لخوض أولى مبارياته الرسمية بمواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل بكأس الدرع الخيرية.