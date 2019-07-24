محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تواجد النجم المصري والمحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح في العاصمة الكينية "نيروبي" بعد زيارة قصيرة لدبي، ضمن أجازته السنوية بعد نهاية الموسم.
صلاح زار مؤخرًا دبي بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي شهدت تتويج المنتخب الجزائري باللقب.
وعلم الخليج 365 أن صلاح ذهب للعاصمة الكينية "نيروبي" كمحطة ترانزيت، ومنها لدولة أخرى وتحديدًا سيشل لاستكمال أجازته قبل التوجه إلى بريطانيا للانضمام لليفربول استعدادًا للموسم الجديد.
ويغيب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول قبل بداية الموسم الجديد، والذي يقيمه الريدز في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخاض ليفربول مباراتين وديتين أمام كل من بروسيا دورتموند وإشبيلية انتهت بخسارة الفريق الإنجليزي بواقع (3-2)، و(2-1) على الترتيب.
ومن المقرر أن يتواجد صلاح في معسكر ليفربول القادم والذي سيقام في فرنسا قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس درع الخيرية.
ويستعد ليفربول- بطل أوروبا في الموسم الماضي- لخوض أولى مبارياته الرسمية بمواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل بكأس الدرع الخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف.. لماذا ذهب صلاح إلى كينيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.