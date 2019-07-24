تقرير.. أين يقع تريزيجيه في قائمة أغلى صفقات أستون فيلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كتب محمود حسن "تريزيجيه" المنتقل حديثًا لصفوف أستون فيلا تاريخًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بانتقاله للدوري الإنجليزي بعد مشوار في الملاعب التركية مع فريق قاسم باشا خلال آخر موسمين.

تريزيجيه البالغ من العمر 24 عامًا أصبح تاسع صفقات أستون فيلا الصاعد حديثًا للبريميرليج حيث لم يعلن ناديه أي تفاصيل حول مدة وقيمة الانتقال.

تقارير صحفية يأتي من أبرزها شبكة "سكاي" بنسختها الإنجليزية أكدت أن قيمة انتقال تريزيجيه تقدر بما يقرب من 8.5 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين يورو) ليصبح خامس أغلى لاعب في الميركاتو الحالي بعد الرباعي ويسلي القادم من جينك البلجيكي وتايرون مينجز لاعب بورنموث السابق ومات تارجيت وإيزي كونسيه القادمان من ساوثهامبتون وبرينتفورد.

ونرصد في التقرير التالي، أين يقع تريزيجيه من بين أغلى صفقات النادي الإنجليزي العريق:

- ويسلي

يُعد البرازيلي ويسلي القادم من صفوف كلوب بروج البلجيكي مؤخرًا، أغلى لاعب انتقل إلى نادي أستون في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو.

- تايرون مينجز

يتواجد المدافع الإنجليزي تايرون مينجز القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من بورنموث في وصافة الترتيب بـ22 مليون يورو.

- دارين بينت

تراجع المهاجم الإنجليزي دارين بينت للمركز الثالث بعد صفقتي ويلسي ومينجز حيث كان قد انتقل صاحب الأصول الجامايكية إلى أستون فيلا في موسم (2010 -2011) من سندرلاند مقابل 21.5 مليون يورو.

- مات تارجيت

يحتل مات تارجيت القادم من فريق ساوثهامبتون في الصيف الحالي الترتيب الرابع بعدما انتقل من صفوف "القديسيين" مقابل 15.6 مليون يورو.

- جيمس ميلنر

لاعب ليفربول الحالي جيمس ميلنر سبق وأن خاض تجربة في صفوف أستون فيلا حيث انتقل إلى الفريق الإنجليزي موسم (2008-2009) قادمًا من نيوكاسل مقابل 15 مليون يورو.

- خوان بابلو

صاحب الجنسية الكولمبية انتقل إلى فريق أستون فيلا قادمًا من فريق ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 14.4 مليون يورو في موسم (2000 - 2001).

- روس ماكورماك

يتواجد صاحب الجنسية الأسكتلندية روس ماكورماك في الترتيب السابع بانتقاله من فولهام مقابل 14.3 مليون يورو في موسم (2016-2017).

- إيزي كونسيه

يحتل صاحب الجنسية الإنجليزية والأصول الكونغولية إيزري كونسيه في الترتيب الثامن حيث انتقل إلى أستون فيلا مقابل 13.3 مليون يورو.

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صاحب الـ21 عامًا انتقل في الصيف الحالي قادمًا من فريق برينتفورد.

- أشلي يونج

في موسم (2006 -2007) انتقل أشلي يونج إلى فريق أستون فيلا قادمًا من صفوف واتفورد مقابل 13.2 مليون يورو.

- ستواريت داونينج

في موسم (2009 -2010) تعاقد نادي أستون فيلا مع الجناح الإنجليزي ستاوريت داونينج قادمًا من ميدلسبرة مقابل 13 مليون يورو ليكون في الترتيب العاشر.

- جوناثان كودجيا

يتواجد اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الإيفوارية جوناثان كودجيا في الترتيب الحادي عشر بعد انتقاله من فريق بريستون سيتي إلى أستون فيلا في موسم (2016 -2017) مقابل 12.9 مليون يورو.

- نايجل ريو كوكر

في موسم (2007 -2008) انتقل صاحب الجنسية الإنجليزية نايجل ريو كوكر إلى أستون فيلا قادمًا من ويست هام مقابل 12.5 مليون يورو.

- جوردان أيو

يحتل صاحب الجنسية الغانية الترتيب الثالث عشر بانتقاله من لوريان الفرنسي مقابل 12 مليون يورو في موسم (2015 -2016).

- جوردان أمافي

موسم (2015 -2016) شهد صفقة تاريخية وقتها لأستون فيلا من خلال التعاقد مع الفرنسي جوردان أمافي من نيس مقابل 11 مليون يورو.

- تشارلز نزوجبيا

موسم (2010 -2011) شهد وقتها صفقة تاريخية للنادي الإنجليزي العريق من خلال التعاقد مع تشارلز نزوجبيا قادمًا من فريق ويجان أتليتيك مقابل 10.8 مليون يورو.

- سكوت هوجان

يحتل اللاعب الأيرلندي سكوت هوجان الترتيب السادس عشر من بين الأغلى في صفقات أستون فيلا بعد انتقاله من فريق برينتفورد مقابل 10.5 مليون يورو في موسم (2016 -2017).

- ستان كوليمور

بمقابل 10.5 مليون يورو انتقل ستان كوليمور إلى صفوف أستون فيلا قادمًا من ليفربول في موسم (1997-1998) ليكون وقتها صاحب الجنسية الإنجليزية من بين الأغلى في تاريخ النادي.

- تريزيجيه

في المركز الثامن عشر يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" القادم من صفوف قاسم باشا التركي في الصيف الحالي، حيث تقدر الصفقة بـ10 ملايين يورو.